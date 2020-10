Carburanti: oggi seconda giornata salone Oil&NonOil a Verona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue con la seconda giornata di parte espositiva e convegni la 15ma edizione del salone di Oil&nonOil – Energie, Carburanti & Servizi per la Mobilità, che fino al 23 ottobre vedrà impegnati a Veronafiere aziende, associazioni di categoria, istituzioni ed esperti in un confronto sul futuro del settore. Nella giornata odierna sarà dato ampio spazio alla transizione energetica e alle sfide del settore petrolifero ed energetico con i convegni alla luce del percorso avviato dall’Europa: “Green New Deal ed effetti sulla logistica e la distribuzione carburanti” a cura di Assopetroli-Assoenergia e Assocostieri. La giornata proseguirà con i convegni incentrati su “Problematiche aperte nel settore petrolifero ed energetico”, curato dello Studio legale Sorrentino Pasca Toma, e “Invio telematico dei corrispettivi e dei registri di carico e scarico”, organizzato da Fortech Srl. Altro tema centrale per la transizione energetica e il futuro del settore, sarà quello dedicato al gas naturale liquefatto (GNL) che verrà affrontato nel convegno “Responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e sicurezza: il GNL per la ripartenza, guardando al futuro” a cura di Federchimica Assogasliquidi. La seconda giornata di Oil&NonOil vedrà anche un approfondimento sulla legalità con il convegno “Illegalità: il punto sulle frodi e i rischi per chi compra”. Infine la giornata si concluderà con i convegni “Smart working, come cambia la mobilità? Gli effetti sulla domanda di carburanti”, a cura di Quotidiano Energia, Gruppo Italia Energia Srl; “Idrogeno per i trasporti” organizzato da Mirumir Srl. (segue) (Res)