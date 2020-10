Gli Usa approvano la vendita di armi a Taiwan per oltre un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato la vendita di armi avanzate per un valore di 1,81 miliardi di dollari a Taiwan. La Defense Security Cooperation Agency (Dsca) del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ufficialmente notificato ieri, 21 ottobre, al Congresso le vendite dopo che erano state approvate dal dipartimento di Stato, secondo i comunicati stampa pubblicati dalla Dsca sul proprio sito web. Uno dei pacchetti, con un costo stimato di 1,008 miliardi di dollari, include 135 missili AGM-84H Standoff Land Attack Missile Expanded Response (SLAM-ER); quattro missili telemetrici ATM-84H SLAM-ER; e 12 CATM-84H Captive Air Training Missiles (Catm), ha riferito la Dsca. I missili sono prodotti dalla Boeing. "Questa proposta di vendita serve gli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti, sostenendo i continui sforzi del destinatario per modernizzare le sue forze armate e per mantenere una capacità difensiva credibile.La vendita proposta contribuirà a migliorare la sicurezza del destinatario e aiuterà a mantenere la stabilità politica, nonché l'equilibrio militare e il progresso economico nella regione", si legge nella nota. Il destinatario sarà in grado di impiegare un sistema altamente affidabile ed efficace per aumentare la propria efficacia di combattimento in base alle esigenze, che può contrastare o scoraggiare le aggressioni con una precisione dimostrata contro i bersagli di superficie, cita l'annuncio. La Cina considera Taiwan come una delle proprie provincie e ha reagito negativamente alle precedenti vendite di armi statunitensi a Taipei. L'amministrazione Trump ha intensificato il sostegno militare e diplomatico a Taiwan negli ultimi mesi. La mossa si inserisce in un contesto di tensioni tra Washington e Pechino, già forti su questioni come il commercio, il Tibet, Hong Kong e il Mar Cinese Meridionale.La scorsa settimana, la Cina ha esortato gli Stati Uniti a interrompere immediatamente la vendita di armi pianificata a Taiwan e a cessare i contatti militari con l'Isola. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. "Le vendite di armi statunitensi a Taiwan violano gravemente il principio di 'una sola Cina' e i tre comunicati congiunti Cina-Stati Uniti; interferisce gravemente negli affari interni di Pechino e mina la sovranità e gli interessi di sicurezza del Paese. La Cina si oppone fermamente a questo", ha detto il portavoce. La Cina esorta gli Stati Uniti a riconoscere pienamente la natura altamente dannosa della vendita di armi pianificata e a interrompere immediatamente oltre a cessare i contatti militari con l'Isola, ha rimarcato il portavoce. "La Cina fornirà le risposte necessarie alla luce della situazione in via di sviluppo", ha aggiunto.L'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha informato il Congresso federale Usa di aver approvato la vendita a Taiwan di ulteriori sistemi d'arma avanzati, il giorno dopo aver inviato una comunicazione analoga relativa alla fornitura di un lanciarazzi semovente e di missili aria-terra. Le commissioni Relazioni estere di Camera e Senato hanno ricevuto il 13 ottobre la notifica della vendita all'Isola di droni d'attacco MQ-9 Reaper, prodotti da Genral Atomics, e di missili antinave Harpoon per postazioni costiere. L'importo complessivo delle forniture di armamenti, incluse quelle notificate al Congresso il 12 ottobre, è di circa cinque miliardi di dollari. L'amministrazione Trump ha recentemente approvato un piano teso ad aumentare le vendite di droni da guerra a livello globale, sulla base di una reinterpretazione dell'accordo per il controllo degli armamenti Missile Technology Control Regime (Mtcr). Washington punta così a contrastare l'ascesa di esportatori emergenti di droni come Cina e Turchia. (Nys)