Nato: oggi decisione ministri Difesa su centro per lo spazio

- Riuniti in videoconferenza, i ministri della Difesa degli Stati parte della Nato decideranno oggi l'istituzione di un centro dell'Alleanza atlantica per lo spazio. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la nuova struttura avrà sede nel Comando della Nato per l'aeronautica, presso la base di Rammstein in Renania-Palatinato. Il centro dell'Alleanza atlantica per lo spazio fungerà da polo per il coordinamento della sorveglianza spaziale. In futuro, a Rammstein confluiranno le informazioni sulle possibili minacce contro i satelliti e il centro di coordinamento potrebbe essere ampliato in un Comando per la difesa spaziale. “Sarà un punto di contatto per supportare le operazioni della Nato con comunicazioni e immagini satellitari”, ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. La Nato “non vuole militarizzare lo spazio, ma deve essere preparata a nuove sfide”. In tale prospettiva, l'Alleanza atlantica intende istituire il Centro congiunto per le competenze del potere aereo (Japcc), a Kalkar in Renania settentrionale-Vestfalia o a Tolosa. Si tratta di un centro studi per le attività della Nato nello spazio. (segue) (Geb)