Nato: oggi decisione ministri Difesa su centro per lo spazio (2)

- Il centro per lo spazio e il Japcc sono il risultato della decisione assunta dalla Nato nel 2019, con cui lo spazio è stato dichiarato un settore operativo indipendente. La risoluzione consente alla Nato di richiedere ai propri membri la fornitura di capacità per la comunicazione satellitare o il trasferimento di dati per le operazioni. Inoltre, la delibera ha portato a discussioni ancora più intense nell'Alleanza atlantica su come far fronte agli attacchi da o nello spazio contro gli Stati parte. (Geb)