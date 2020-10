Covid: oggi a Roma i ministri arabi e africani per guardare oltre la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ospiterà domani i ministri di Egitto, Tunisia, Iraq, Kenya, Kurdistan iracheno, Mozambico per discutere un’agenda condivisa per guardare oltre la pandemia di Covid-19. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, infatti, un noto albergo del centro di Roma ospiterà una tavola rotonda organizzata dal Gruppo San Donato, dall’Investiment Holding Group in collaborazione con il Forum Ambrosetti, con un parterre di eccezione: dal ministro degli Esteri della Libia, Mohamed Taher Siala, al ministro della Salute dell’Egitto, Hala Zayed; dal ministro della Salute della Tunisia, Faouzi Mehdi, al collega dell’Iraq Hasan Mohammed Abbas al Tameemi; dal ministro della Salute della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Hussein Muhammad al Barangy, al collega del Kenya, Mutahi Kagwe, e alla ministra ad interim della Salute del Mozambico, Lidia Cardoso.Non è tutto. L’intera delegazione si sposterà nel pomeriggio al ministero della Sanità, dove sarà accolta dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e dal titolare del dicastero di Lungotevere Ripa, Roberto Speranza. Quest’ultimo terrà incontri bilaterali con i colleghi arabi e africani mentre venerdì pomeriggio, 23 ottobre, è prevista la firma di un protocollo d’intesa tra il Gruppo San Donato e la Repubblica araba dell’Iraq. (Res)