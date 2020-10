Eurasia: al via la tredicesima edizione del Forum economico di Verona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi la tredicesima edizione del Forum economico eurasiatico di Verona, organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. L’evento sarà trasmesso online sul sito forumverona.com, come riferisce un comunicato stampa. Geopolitica, macroeconomia internazionale, energia, finanza, digitalizzazione, infrastrutture, cooperazione economica e commercio internazionale tra la Grande Eurasia e il resto del mondo, ma anche genetica e ricerca: questi sono alcuni dei temi di dibattito al centro dei tavoli suddivisi in otto sessioni. “Per un nuovo sviluppo economico e sociale occorre un coordinamento internazionale tra tutti i governi nazionali e realizzare il multipolarismo minacciato dalla crescente attrattiva del 'my country first'. Oggi operiamo in un contesto internazionale in cui alcuni Paesi pensano di poter agire da soli, mentre nessuna grande potenza ha la forza e la credibilità di rappresentare un vero e proprio leader globale", ha dichiarato Antonio Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia. (segue) (Res)