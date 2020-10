Eurasia: al via la tredicesima edizione del Forum economico di Verona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale prospettiva, ha proseguito Fallico, "occorre realisticamente riconoscere nella dialettica geopolitica globale la antistoricità del monopolarismo e la necessità di un consensus multipolare, che è fondamentale anche per affrontare le sfide poste dai tanti conflitti che attanagliano varie aree del mondo e il nostro stesso vicinato, ma anche sfide globali come il cambiamento climatico, il terrorismo internazionale, le migrazioni e la stessa pandemia da Covid-19". Il compito principale del Forum è proprio quello di sviluppare la cultura del multipolarismo, "coinvolgendo la Russia, la Cina, l’India e la grande Eurasia dall’Oceano Atlantico al Pacifico, senza le quali non possono essere decise le questioni politiche ed economiche più rilevanti contemporanee", ha dichiarato Antonio Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia", ha detto il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia. (Res)