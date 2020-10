Balcani: rappresentante Ue Lajcak, Italia è un partner fondamentale nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è un partner fondamentale nei Balcani occidentali e una voce autorevole in Europa. Lo ha affermato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo fra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak, che ieri si è recato a Roma per una serie di incontri. "L'Italia è un partner chiave nei Balcani occidentali e una voce importante nell'Unione europea e per il successo della piattaforma di dialogo. Questo è ciò che ho sottolineato in tutti i miei incontri oggi a Roma", ha scritto su Twitter il diplomatico slovacco. (Beb)