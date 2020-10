Covid: nel Lazio coprifuoco, didattica a distanza e potenziamento rete ospedaliera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo nuovo provvedimento viene rimodulata l'intera rete ospedaliera regionale ampliando e rafforzando i posti dedicati al COVID-19 seguendo l'andamento della curva epidemiologica". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "In questi mesi – prosegue il governatore - il nostro lavoro è stato costante, non ci siamo mai fermati e grazie alla collaborazione di tutti nel Lazio solo ad ottobre sono stati effettuati 300mila tamponi, oltre 15mila in media al giorno e siamo la prima regione in Italia per numero di casi testati in proporzione alla popolazione. Continuiamo a monitorare costantemente la situazione e stiamo lavorando a implementare e incrementare l'azione di screening, per questo – conclude Zingaretti - stiamo avviando una manifestazione di interesse per individuare strutture private in grado di eseguire almeno 5mila tamponi al giorno". (Rer)