Covid: Gallera, posti per malati coronavirus si aprono in poche ore

- "Una volta che si è ridotta la curva epidemica abbiamo cercato di riconvertire velocemente tutti quegli spazi dedicati ai Covid proprio per curare le altre patologie, per curare gli oncologici, coloro che avevano altre malattie e che fino a quel momento non erano stati curati. I posti per i malati Covid si aprono nell'arco di poche ore". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel suo intervento alla trasmissione "Zapping" su "Rai Radio 1". In merito alla polemica su una riconversione, a detta di alcuni, troppo repentina dei reparti Covid, per Gallera "Tito Boeri ha preso una cantonata clamorosa. Non c'è alternativa: o lasciavamo le sale operatorie vuote in attesa dei pazienti Covid, ed era un'assurdità, oppure operavamo le altre persone. Questo è quello che fa un sistema sanitario serio", ha aggiunto.(Rem)