Usa: il senatore democratico Menendez, Biden tornerà a far parte dell'accordo nucleare iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore statunitense Bob Menendez, membro del Partito democratico del Comitato per le relazioni estere del Senato Usa, ha detto che spingerà una potenziale amministrazione Biden a ricongiungersi all'accordo nucleare iraniano, purché verranno corrette alcune lacune dell'accordo dell'era Obama. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Menendez, che potrebbe fungere da presidente se i Democratici prendessero la maggioranza in Senato, ha detto che un'amministrazione Biden dovrebbe affrontare le sfide dell'Iran nel presente e non i parametri dell'accordo così come è stato firmato nel 2015. "Sono sicuro che il vicepresidente Biden, se dovesse diventare presidente, vorrà affrontare la totalità di tutte queste questioni", ha detto Menendez. Biden ha sostenute, e lo ha anche scritto sul sito web della sua campagna elettorale, che come presidente si sarebbe unito all'accordo nucleare dell'era Obama se Teheran fosse tornato a rispettare l'accordo.(Nys)