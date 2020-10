Usa: sondaggio Monmouth, testa a testa tra Biden e Trump in Iowa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio dell'Università di Monmouth riporta che il 48 per cento degli elettori registrati dell'Iowa sostiene il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il 47 per cento sostiene il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden - un vantaggio diminuito per il presidente rispetto al mese scorso, quando la metà degli elettori registrati preferiva Trump e il 44 per cento sosteneva Biden. Ma un modello di Monmouth che prevedeva un livello relativamente alto di affluenza alle urne ha visto Biden superare Trump di tre punti percentuali, 50 per cento contro il 47 per cento. Un altro modello basato su una minore affluenza alle urne amplia il vantaggio di Biden su Trump a cinque punti, 51-46 per cento. Trump ha vinto i sei voti elettorali dell'Iowa per 9,6 punti percentuali nel 2016. Gli elettori dell'Iowa si sono alternati tra candidati presidenziali repubblicani e democratici nei precedenti cicli elettorali, con Barack Obama che ha vinto nel 2012 e nel 2008. Il sondaggio di Monmouth è stato condotto dal 15 al 19 ottobre, intervistando 501 elettori registrati dell'Iowa con un margine di errore di campionamento di più o meno 4,4 punti percentuali.(Nys)