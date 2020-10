Usa-Taiwan: Washington approva vendita di armi a Taipei per oltre un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato la vendita di armi avanzate per un valore di 1,81 miliardi di dollari a Taiwan. La Defense Security Cooperation Agency (Dsca) del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ufficialmente notificato ieri, 21 ottobre, al Congresso le vendite dopo che erano state approvate dal dipartimento di Stato, secondo i comunicati stampa pubblicati dalla Dsca sul proprio sito web. Uno dei pacchetti, con un costo stimato di 1,008 miliardi di dollari, include 135 missili AGM-84H Standoff Land Attack Missile Expanded Response (SLAM-ER); quattro missili telemetrici ATM-84H SLAM-ER; e 12 CATM-84H Captive Air Training Missiles (Catm), ha riferito la Dsca. I missili sono prodotti dalla Boeing. "Questa proposta di vendita serve gli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti, sostenendo i continui sforzi del destinatario per modernizzare le sue forze armate e per mantenere una capacità difensiva credibile. (segue) (Nys)