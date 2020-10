Usa-Taiwan: Washington approva vendita di armi a Taipei per oltre un miliardo di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita proposta contribuirà a migliorare la sicurezza del destinatario e aiuterà a mantenere la stabilità politica, nonché l'equilibrio militare e il progresso economico nella regione", si legge nella nota. Il destinatario sarà in grado di impiegare un sistema altamente affidabile ed efficace per aumentare la propria efficacia di combattimento in base alle esigenze, che può contrastare o scoraggiare le aggressioni con una precisione dimostrata contro i bersagli di superficie, cita l'annuncio. La Cina considera Taiwan come una delle proprie provincie e ha reagito negativamente alle precedenti vendite di armi statunitensi a Taipei. L'amministrazione Trump ha intensificato il sostegno militare e diplomatico a Taiwan negli ultimi mesi. La mossa si inserisce in un contesto di tensioni tra Washington e Pechino, già forti su questioni come il commercio, il Tibet, Hong Kong e il Mar Cinese Meridionale. (segue) (Nys)