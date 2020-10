Cina: coronavirus, Sinopharm si prepara a produzione un miliardo di dosi di vaccino entro il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quasi 60 mila persone sono stati inoculati vaccini cinesi contro il coronavirus e nessuna ha riportato reazioni avverse o effetti negativi. Lo ha riferito nei giorni scorsi Tian Baoguo, funzionario del ministero della Scienza e della tecnologia, sottolineando che la Cina ha 13 vaccini in fase di sperimentazione clinica. Tra questi, quattro potenziali vaccini adenovirus e vaccini inattivati sono entrati in studi clinici di "Fase tre" con volontari sparsi in dieci paesi. "La Cina dovrebbe produrre fino a 610 milioni di dosi di vaccini Covid-19 entro la fine di quest'anno", ha dichiarato Zheng Zhongwei, capo della task force cinese per lo sviluppo del vaccino contro il coronavirus, aggiungendo che la produzione crescerà il prossimo anno. Liu Jingzhen, presidente della società farmaceutica cinese Sinopharm, ha affermato che la società è pronta ad avviare la produzione su larga scala di vaccini per garantire una fornitura sufficiente e sicura. (Cip)