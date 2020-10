Usa: elezioni, Obama tiene il primo comizio dal vivo a favore di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha tenuto a Philadelphia il primo comizio di persona a favore del suo ex vice e ora candidato alla Casa Bianca, Joe Biden. Obama ha esortando gli elettori - in particolare gli afroamericani - a votare. La città ospitante, Philadelphia, è tra i baluardi democratici negli Stati-chiave. "Trump non ha mostrato alcun interesse nel fare il lavoro o nell'aiutare nessuno tranne se stesso e i suoi amici o nel trattare la presidenza come un reality show... le uniche persone che stanno veramente meglio di quattro anni fa sono i miliardari che hanno ottenuto i suoi tagli alle tasse", ha detto. "[Trump] ha un conto bancario cinese segreto. Com'è possibile?", ha proseguito l'ex presidente. "Capisco che questo presidente vuole prendersi i meriti per l'economia che ha ereditato, e che non ha alcuna colpa per la pandemia che ha ignorato. Ma il lavoro non funziona così. Twittare non risolve le cose. Inventare cose non migliora la vita delle persone. Bisogna avere un piano". Obama ha poi ricordato come "la Corea ha identificato il suo primo caso nello stesso momento in cui l'hanno fatto gli Stati Uniti. Il loro numero di morti pro capite è solo l'1,3 per cento del nostro. In Canada, è solo il 39 per cento... Altri Paesi stanno ancora lottando con la pandemia, ma non se la passano male come noi". (Nys)