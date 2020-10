Usa: il direttore dell'intelligence nazionale Ratcliffe, Russia e Iran vogliono influenzare le presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran e Russia stanno cercando di influenzare le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. A dirlo è il direttore dell'intelligence nazionale Usa, John Ratcliffe, in una conferenza stampa a sorpresa. Ratcliffe ha spiegato che alcuni dati personali sugli elettori registrati sono stati ottenuti dai due paesi, i quali hanno intrapreso "azioni specifiche per influenzare la pubblica opinione" e che l'Iran sta inviando email che cercando danneggiare il presidente Donald Trump e intimidire gli elettori. Ratcliffe ha detto che Iran e Russia hanno intrapreso "azioni specifiche per influenzare l'opinione pubblica". Le autorità dell'intelligence non hanno chiarito se queste email menzionavano in qualche modo anche il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. (Nys)