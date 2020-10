Coronavirus: Nord Dakota, sospeso il tracciamento contatti con l'epidemia fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Travolto da un'ondata di nuovi casi di coronavirus, il Nord Dakota sta interrompendo i suoi sforzi per rintracciare i contatti, e chiederà invece alle persone che risultano positive di avvertire e di isolarsi dai contatti più stretti. Il governatore Doug Burgum ha detto che lo Stato ha bisogno di riassegnare 50 soldati della Guardia Nazionale dalla ricerca di contatti per aiutare a smaltire un arretrato di tre giorni di persone che sono risultate positive ma che non sono state ancora notificate o assegnate a un investigatore del caso. Il Nord Dakota, che ha avuto pochissimi casi di coronavirus in primavera e in estate e non ha mai imposto un obbligo di maschera, viene ora travolto dalla pandemia. Per settimane, ha riportato più nuovi casi di qualsiasi altro stato, in rapporto alla sua popolazione, e i suoi ospedali e le sue risorse di salute pubblica sono stati rapidamente messi a dura prova. L'ufficio del governatore ha detto che la sospensione della ricerca di contatti dovrà essere temporanea. Lo stato continuerà a condurre indagini per identificare gli eventi superdiffusori e altre fonti specifiche di contagio. (Nys)