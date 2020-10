Usa: un ricercatore di Harvard stima che il Covid-19 sia costato 2,5 milioni di anni di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ricercatore di Harvard ha esaminato l'aspettativa di vita di 200 mila statunitensi morti a causa del coronavirus e stimato che il Covid-19 sia costato al paese 2,5 milioni di anni di vita. Lo riporta la rivista "The Hill". Il ricercatore, biologo molecolare e genetista Stephen Elledge della Harvard Medical School è arrivato alle sue scoperte stimando gli anni probabili di vita rimanenti delle vittime della pandemia. Ha scoperto che molte delle vittime erano di mezza età e non anziane. "Chi muore a cinquant'anni, per esempio, perde da due a tre decenni di speranza di vita", ha detto Elledge. Ha anche detto che il Covid-19 può avere effetti duraturi sui pazienti dopo il contagio, e che i suoi effetti sui giovani sono ancora sconosciuti.(Nys)