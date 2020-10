Covid: Gallera, bozza ordinanza è partita ieri per ministero, nessun ritardo per colpa Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aneddotica giornalistica". L'assessore al welfare Giulio Gallera ha sintetizzato così le indiscrezioni che vedevano il leader della Lega Matteo Salvini protagonista di un "rallentamento" nell'approvazione della nuova ordinanza della Regione Lombardia che prevede, tra le altre misure, il coprifuoco dalle 23 alle 5. Lo ha dichiarato nel suo intervento alla trasmissione "Zapping" su Radio Rai 1". "La bozza dell'ordinanza è partita ieri in tarda mattinata, primo pomeriggio, per il ministero della Salute ed è tornata stamane dal ministero della Salute con le modifiche che ha previsto il ministro Speranza. Quindi, questo è l'unico motivo per cui si è atteso, nulla di più" ha detto Gallera.(Rem)