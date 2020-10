© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:COMUNE-Assemblea capitolina (ore 14)REGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene al convegno "Dall'Ergonomia della Movimentazione Manuale dei Carichi all'emergenza Covid-19" promosso dalla Asl Roma 5 nell'ambito della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. L'evento sara' trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Goto webinar previa registrazione. (ore 9)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene al 32emo seminario di formazione europea promosso dal Ciofs-Fp: "Per i giovani e per il rilancio del Paese - Potenzialità dell'IeFP e della filiera formativa professionalizzante". L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Ciofs-Fp. (ore 11:30) (segue) (Rer)