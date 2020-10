Covid: nel Lazio autocertificazione per gli spostamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, con il coprifuoco dalle 24 alle 5 da venerdì prossimo, è prevista un’autocertificazione che sarà a disposizione sul sito regionale. L'ordinanza della Regione Lazio dispone che gli spostamenti in orario notturno sul territorio regionale saranno consentiti solo se motivate da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute.(Rer)