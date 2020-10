Scuola: Bonetti, grave decisione Lombardia su didattica solo a distanza per superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Famiglia, Elena Bonetti, "è grave la decisione della Lombardia di imporre solo la didattica a distanza per le scuole secondarie superiori". Il governo, ha rimarcato in un messaggio su Facebook, "ha dato la possibilità di riorganizzare gli ingressi a scuola in orari scaglionati e integrare l'attività didattica in presenza con quella a distanza. La sola didattica a distanza non può essere una soluzione. Non lo è oggi - ha aggiunto - impedire ai nostri giovani di avere uno spazio per loro necessario di confronto, di relazione e di tutela del loro diritto allo studio e all'educazione. Che si parta chiudendo la scuola è una scelta miope e non all'altezza di un Paese che vuole ripartire mettendo al centro le nuove generazioni", ha concluso. (Rin)