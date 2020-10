Scuola: Bazoli (Pd), chiudere superiori il Lombardia è scelta miope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur comprendendo la difficoltà nel dover fare scelte dolorose e difficili in un momento "così preoccupante di recrudescenza della pandemia, ritengo profondamente sbagliata la decisione di Regione Lombardia di chiudere da lunedì tutte le scuole superiori, imponendo la didattica a distanza". Lo ha affermato il deputato del Partito democratico, Alfredo Bazoli. Il capogruppo del partito in commissione Giustizia ha ricordato che "in Irlanda é stato appena deciso un lockdown totale: unica eccezione i negozi essenziali e la scuola. La Lombardia chiude subito la scuola. Si tratta dell'ennesimo prova che i nostri ragazzi contano sempre meno di tutti gli altri interessi in gioco. Anziché chiedere agli studenti un sacrificio integrale, vanificando gli sforzi di questi mesi di tutto gli istituti scolastici, la Regione Lombardia - ha rimarcato - non poteva tentare di graduare l'intervento, per garantire almeno alle classi prime e quinte, o a rotazione a tutte, una presenza fisica, l'unica in grado di consentire socializzazione e apprendimento dei ragazzi? Questa decisione scarica per l'ennesima volta sui ragazzi il prezzo più alto da pagare per fermare la pandemia. Scelta miope e sbagliata”. (Com)