Coprifuoco nel Lazio: Speranza e Zingaretti firmano l'ordinanza, torna l'autocertificazione

- Dopo la Lombardia e la Campania anche il Lazio ha scelto la strada dell'inasprimento delle misure per contenere il contagio. Nella capitale e nell'intera regione, il coprifuoco scatterà da venerdì a mezzanotte e così fino alle 5 del mattino per una durata di 30 giorni. Non solo blocco totale notturno ma anche didattica a distanza al 50 per cento per le scuole secondarie di secondo grado ad esclusione dei primi anni, e al 75 per cento all'Università con esclusione delle attività di laboratorio e delle matricole. Torna anche l'autocertificazione, già disponibile sul sito della Regione. L'ordinanza, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dispone che gli spostamenti in orario notturno sul territorio regionale saranno consentiti solo se motivate da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute."Con questo nuovo provvedimento viene rimodulata l'intera rete ospedaliera regionale ampliando e rafforzando i posti dedicati al Covid-19 seguendo l'andamento della curva epidemiologica" ha dichiarato Zingaretti. "In questi mesi – prosegue il presidente - il nostro lavoro è stato costante, non ci siamo mai fermati e grazie alla collaborazione di tutti nel Lazio solo ad ottobre sono stati effettuati 300mila tamponi, oltre 15mila in media al giorno e siamo la prima regione in Italia per numero di casi testati in proporzione alla popolazione. Continuiamo a monitorare costantemente la situazione e stiamo lavorando a implementare e incrementare l'azione di screening, per questo – conclude Zingaretti - stiamo avviando una manifestazione di interesse per individuare strutture private in grado di eseguire almeno 5 mila tamponi al giorno".Scatta con un'ora di anticipo invece in Lombardia dove il blocco parte alle ore 23. Il governatore Attilio Fontana ha firmato oggi l'ordinanza secondo cui "saranno consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute". In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. "Le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo riaprono nei prossimi giorni e garantiranno al sistema lombardo i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive, che saranno gradualmente occupati", ha annunciato Fontana al termine della riunione della giunta che ha varato uno specifico provvedimento in materia, proposto dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera. La seconda ordinanza firmata dal governatore e dai sindaci, prevede anche delle misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche: "Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali - si legge nel testo - Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza. Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza. Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (Uat), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (Usr), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del Tpl ed i sindaci degli ambiti di riferimento".Anche la Regione Campania, ha annunciato il blocco a partire da venerdì. "Volevamo partire dall'ultimo week end di ottobre ma partiamo ora - ha detto il presidente, Vincenzo De Luca - si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l'onda di contagio. Si chiude tutto".Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende che le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono proprio la Lombardia (4.125), seguita da Piemonte (1.799), Campania (1.760), Veneto (1.422), Lazio (1.219). Anche il Piemonte, infatti, si starebbe muovendo verso la stessa direzione. (Rin)