Covid: nel Lazio coprifuoco, didattica a distanza e potenziamento rete ospedaliera

- Coprifuoco anche nel Lazio, didattica a distanza e potenziamento della rete ospedaliera Covid regionale. Queste le principali misure contenute in una nova ordinanza della Regione Lazio, in materia "di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", che il governatore, Nicola Zingaretti, firmerà questa sera, con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Lo rende noto la Regione Lazio, precisando, che a seguito degli incontri con il Comitato tecnico scientifico, l'assemblea dell'Anci, la Conferenza dei rettori e l'Associazione dei presidi, si dispone: a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24, il divieto degli spostamenti in orario notturno "sul territorio della Regione, dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute". (segue) (Rer)