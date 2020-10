Covid: nel Lazio coprifuoco, didattica a distanza e potenziamento rete ospedaliera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento dispone, inoltre, a partire da lunedì 26 ottobre, "il potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado - si legge nella nota della Regione Lazio - incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 50 per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno, mentre le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari all'75 per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni". (segue) (Rer)