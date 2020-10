Usa-Kenya: consultazioni virtuali sul partenariato strategico Nag-Omamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato Usa per gli Affari africani, Tibor Nag, ha ospitato oggi le consultazioni strategiche virtuali Usa-Kenia con il segretario di Gabinetto del Kenya per gli Affari Esteri, Raychelle Omamo. Lo comunica il dipartimento di Stato in una nota. I due hanno discusso i progressi compiuti finora sul partenariato strategico tra Stati Uniti e Kenya, compreso l'insieme degli sforzi bilaterali per "far progredire la democrazia e il rispetto dei diritti umani e per affrontare meglio le sfide globali e regionali". Nagy e Omamo hanno discusso dell'assistenza sanitaria e umanitaria degli Stati Uniti per combattere la pandemia di Covid-19 in Kenya e in tutta la regione, "mentre la continuazione della cooperazione antiterrorismo aiuterà ad eliminare al-Shabaab come minaccia in Africa orientale", si legge nel comunicato. (Nys)