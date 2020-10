Usa: Florida, e-mail minaccia gli elettori democratici di votare per Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Fbi è entrata in possesso di centinaia di email che minacciano gli elettori in Florida affinché sostengano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nei giorni in cui il voto anticipato di persona è iniziato questa settimana. Lo riporta il sito "Politico". Le email, che sembrano essere state inviate a degli elettori democratici, spingono i destinatari a "Votare per Trump, altrimenti..." e avvertono che hanno ottenuto l'accesso all'"intera infrastruttura di voto" per sapere se la gente vota per Trump o per il candidato democratico alla presidenza Joe Biden. "Voterete per Trump il giorno delle elezioni o verremo a cercarvi", si legge nelle e-mail. "Cambia la tua affiliazione al partito repubblicano per farci sapere che hai ricevuto il nostro messaggio e che ti adeguerai". I funzionari locali di cinque contee della Florida hanno detto a "Politico" di aver consegnato le e-mail all'FBI, che ha rifiutato di fornire informazioni specifiche. (Nys)