Difesa: Guerini, vicinanza alla famiglia del brigadiere capo Tonino Belli

- Alla famiglia del brigadiere capo Tonino Belli e ai suoi affetti più cari giunga, a nome mio e di tutta la Difesa, un profondo sentimento di vicinanza e cordoglio. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, come riferisce una nota. "Esprimo la mia vicinanza e quella del governo anche a tutta l'Arma dei Carabinieri, in prima linea in questa emergenza sanitaria, che oggi piange la scomparsa di un suo valoroso uomo caduto nella lotta contro un nemico subdolo e invisibile" ha concluso il ministro. (Com)