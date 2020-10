Usa: Wall Street delusa da mancato piano stimoli, Dow Jones -0,35 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di New York ha chiuso in terreno negativo, dopo che il capo dello staff alla Casa Bianca, Mark Meadows, ha riferito che il presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin hanno compiuto “buoni progressi” nelle trattative volte a sfornare un nuovo piano di stimoli economici anti-Covid, a favore delle famiglie e delle imprese. Meadows ha però detto anche che “c’è ancora strada da fare” prima di raggiungere un accordo”. Una frase che ha affossato le speranze degli investitori, molti dei quali avevano sperato in un accordo entro la fine della giornata di ieri. Al termine delle contrattazioni a Wall Street, il Dow Jones ha segnato così -0,35 per cento, l'S&P 500 ha perso lo 0,24 per cento e il Nasdaq è in ribasso dello 0,28 per cento. I negoziati proseguiranno nella giornata di oggi. (Nys)