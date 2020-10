Covid: Gallera, tracciamento in Lombardia è solido ma a Milano è particolarmente difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di tracciamento in Lombardia è solido ma alcune zone, in primis l'area milanese, sono critiche. Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ospite della trasmissione "Zapping", su Rai Radio1. "Anche oggi noi abbiamo fatto 36 mila tamponi, e abbiamo 4 mila positivi, ma solo 300 ricoverati", ha aggiunto Gallera, secondo cui "rimane intorno a meno del 10 per cento il numero dei ricoverati rispetto ai positivi: questo grazie ad un sistema solido di tracciamento. In Lombardia abbiamo potenziato molto il nostro sistema, facciamo i tamponi non solo a chi ha sintomi, ma anche alle tante persone che sono collegate alle persone sintomatiche, quindi i compagni di classe, gli amici della squadra di calcetto, coloro che sono andati a una festa insieme". Anche noi abbiamo zone critiche, Milano su tutte, perché quando hai 1.400 e 1.600 positivi al giorno, fare un sistema di tracciamento puntuale oggi è particolarmente difficile, per non dire quasi impossibile". Per Gallera, "è stato fatto un grosso lavoro, probabilmente è un virus che gira così tanto e con tanta velocità che ci siamo trovati in queste condizioni. Per questo motivo c'è la necessità di dare dei segnali forti. Una misura come quella che è stata chiamata 'il coprifuoco', legato alla didattica a distanza per tutte le superiori che abbiamo approvato oggi con un'ordinanza, e una stretta anche sugli sport di contatto, è un segnale forte". (Rem)