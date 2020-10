© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa (tramite zoom) e visita in anteprima della mostra Romaison, una grande mostra dedicata alle più prestigiose sartorie di Costume romane. Tra gli altri è previsto l'intervento della sindaca di Roma Virginia Raggi. Museo dell'Ara Pacis. (ore 11)- Presentazione del progetto di Street Art vincitore della categoria Mycity 2020. Il murales, che ricopre la facciata di un palazzo di via dei Corsi, sarà presentato ai cittadini e al quartiere San Lorenzo insieme agli autori Howlers Crew, a Paolo Barletta, Presidente MYllennium Award e a Francesca Del Bello, presidente Municipio II Roma. (ore 11:30)- Flash mob per la mobilitazione nazionale delle scuole di danza e di balletto a piazza della Rotonda, Pantheon. (ore 11:30) (Rer)