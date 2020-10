Usa: Rudy Giuliani flirta con una 15enne nel nuovo film di Baron Cohen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reputazione di Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, avvocato e grande sostenitore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, potrebbe essere seriamente messa in discussione dal suo comportamento in una scena nel nuovo film di Sacha Baron Cohen, che torna a vestire i panni di Borat, finto giornalista kazakho. Nel film, distribuito venerdì, Giuliani viene visto infilarsi nei pantaloni e, a quanto pare, toccarsi i genitali mentre è sdraiato su un letto in presenza dell'attrice che interpreta la figlia di Borat, che si atteggia a giornalista televisiva. Dopo un'ossequiosa intervista per un finto telegiornale conservatore, la coppia si ritira su suggerimento di lei per un drink nella camera da letto di una suite d'albergo, dotata di telecamere nascoste. Qui si vede Giuliani, 76 anni, sdraiato sul letto, che gioca con la sua camicia slacciata e si infila la mano nei pantaloni. I due vengono poi interrotti da Borat che corre dentro e dice: "Ha 15 anni. È troppo vecchia per te". I rappresentanti di Giuliani non hanno risposto alle richieste di commento del "Guardian", che ha riportato la notizia. (Nys)