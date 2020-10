Sospensione della Carta del docente: ecco perché gli insegnanti perdono il diritto al bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di sospensione disciplinare, l'insegnante perde il diritto alla Carta del docente. E' quanto prevede la normativa di riferimento con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016. Il decreto dell'allora governo Renzi, stabilisce, infatti, le “modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.L'articolo 9 del decreto, al terzo comma, precisa quanto segue "nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l’utilizzo della carta e l’importo di cui all’articolo 2, comma 1, non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione" per poi proseguire "qualora la sospensione intervenga successivamente all’assegnazione dell’importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla carta e, ove non sufficienti, sull’assegnazione dell’anno scolastico di ripristino del beneficio". (Rin)