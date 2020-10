© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzione pubblica e ministero del Lavoro "hanno firmato la convenzione del Fondo di garanzia per l’erogazione dell’anticipo del Tfs-Tfr. Il testo passa ora al ministero dell'Economia e delle Finanze per l’ultimo via libera che renderà operativa la procedura". E' quanto si legge in una nota della Funzione pubblica. (Com)