Covid: Amendola, lavoriamo per evitare lockdown, valuteremo situazione con Regioni

- Il governo sta lavorando perché non si arrivi al lockdown totale e generalizzato. Lo ha ribadito oggi il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su "Rai1". Ovviamente, "di concerto con le Regioni, vedremo la situazione. Ma - ha aggiunto - oggi abbiamo alcuni elementi che non avevamo a marzo e vogliamo essere ottimisti su questo. Però, con realismo e guardando anche alla mappa europea, non possiamo abbassare la guardia. Di concerto giorno per giorno vedremo le misure più appropriate" da introdurre, ha concluso. (Rin)