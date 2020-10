Covid: Gallera, impennata casi? Dovuta al ritorno alla vita sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, l'impennata dei casi positivi sul territorio è dovuto "probabilmente al ritorno alla vita sociale". Lo ha dichiarato durante il suo intervento alla trasmissione Zapping di Rai Radio 1. Più che una diffusione nelle scuole, Gallera sottolinea come il tema siano "il trasporto pubblico locale, per cui la criticità dell'andare e tornare, dei mezzi affollati, e le attività extra scolastiche, gli sport di contatto, la movida, le cene con gli amici, passare sabati e domeniche tutti insieme, tutto questo è quello ha creato questa grossa diffusione del virus, per ora nelle fasce più basse, perché le fasce più colpite sono quelle tra i 25 e i 49 anni e poi ci sono i meno di 18 anni e dopo ancora i 18-25 anni". "Conosciamo molto poco di questo Coronavirus - ha aggiunto Gallera - il dato di fatto è che ormai anche in Italia è arrivata questa seconda ondata. Osservavamo la Francia, la Germania, il Belgio, l'Olanda, ed è arrivata anche in Italia, oggi in maniera diffusa, su tutto il territorio regionale. La situazione di regione Lombardia non è più la situazione unica e più grave, ma è una delle situazioni critiche. Negli ultimi giorni c'è stata una grossa crescita, molto repentina. Il 12 ottobre eravamo a meno di 200 con 30 ricoverati, oggi abbiamo circa 300 ricoverati". (Rem)