Usa: denunciato uomo che minaccia di rapire Biden e Harris

- I servizi segreti hanno sporto denuncia contro un uomo del Maryland dopo che questi aveva minacciato di rapire e uccidere il candidato democratico alle presidenziali, Joe Biden, e il vicepresidente Kamala Harris. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". L'uomo identificato come James Dale Reed il 4 ottobre si è avvicinato a una casa nella città di Frederick che esponeva cartelli nel prato a sostegno di Biden-Harris e ha lasciato una nota scritta a mano, in cui descriveva in dettaglio le minacce contro i candidati e i loro sostenitori. L'uomo è stato identificato dopo essere stato inquadrato da una telecamera di sicurezza. Reed avrebbe minacciato nella lettera di "picchiare duramente" Biden "fino alla morte" e di sparare ad Harris alla testa con una pistola. Reed è accusato del reato federale di aver minacciato un candidato politico, che può essere punibile con fino a cinque anni di carcere. Il residente nel Maryland era già finito nel mirino dei servizi segreti nel 2014, dopo aver fatto una minaccia contro un altro individuo. (Nys)