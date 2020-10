M5s: Stati generali solo online, voto rete su documento finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo entrati nel vivo del percorso degli Stati Generali del Movimento 5 stelle, un momento importante per il futuro della nostra comunità politica". Così il capo politico del Movimento, Vito Crimi, ha annunciato la tabella di marcia per questo evento che andrà avanti per quasi un mese e di cui "oggi sono state inviate le mail di convocazione degli incontri locali". Un appuntamento che, a tutela della salute dei cittadini e nel rispetto delle norme di prevenzione previste dall’ultimo dpcm, si svolgerà interamente online. Nel dettaglio il 23 ottobre alle 21 si svolgerà l’incontro delle macro aree intercontinentali, riservato agli iscritti all’estero. Il 23, 24 e 25 ottobre si svolgeranno gli incontri territoriali, nei quali si discuterà dei temi indicati. Il 31 ottobre si terrà il secondo incontro, a livello regionale, che consentirà di approfondire e sintetizzare in un documento le proposte che saranno state formulate durante i primi incontri. Il 14 e 15 novembre si svolgerà il confronto sempre in rete a carattere nazionale, dove una rappresentanza di ciascuna regione porterà il lavoro svolto, da condividere e su cui confrontarsi nell’ambito di tre tavoli di lavoro dedicati a: temi e argomenti, obiettivi e traguardi, strumenti e organizzazione. Domenica pomeriggio sarà dedicata ad un confronto aperto in streaming, al quale potrà intervenire anche chi non è stato indicato quale rappresentante per il tavolo nazionale. Il risultato di questo" immenso lavoro, sarà un documento unitario, i cui contenuti dovranno essere successivamente sottoposti al voto della rete, all’assemblea degli iscritti, che avrà l’ultima parola. Un processo che parte dalla base e alla base torna per la decisione finale", ha sottolineato Crimi. (Com)