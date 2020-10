Eurasia: presentata oggi a Verona la tredicesima edizione del Forum internazionale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda giornata di lavori, il 23 ottobre, l’apertura è alle ore 9.00 con Massimo D’Alema, presidente della Fondazione Italianieuropei, Vito Petrocelli, senatore e presidente della Commissione esteri del Senato della Repubblica Italiana, Konstantin Kosachev, presidente del Comitato Affari Internazionali del Consiglio della Federazione Russa, e Massimo Mucchetti, amministratore unico Eureka 2018, nel ruolo di moderatore. Segue la sessione 5 “Come possono banche, fintech e regolatori finanziari rispondere alle esigenze da parte delle nuove generazioni di una maggiore responsabilità sociale ed economica?” con la partecipazione di: Gregorio De Felice, capo economista Intesa San Paolo, Rodolfo Errore, presidente Sace, Gaetano Miccichè, amministratore delegato di Ubi Banca, Sergey Sudarikov, membro dei consiglio di amministrazione della società di investimenti Region e vice-presidente Associazione Conoscere Eurasia, Garegin Tosunyan, presidente dell’Associazione Banche Russe, e Aleksej Bobrovskij, conduttore Russia-24 TV, nel ruolo di moderatore. A seguire, la sessione 6 “Una società in evoluzione: il superamento delle disuguaglianze sociali e della povertà” con: Valery Fadeev, consigliere del presidente, responsabile del Consiglio presidenziale dei diritti umani della Federazione Russa, Enrico Giovannini, fondatore e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), Luciano Larivera, gesuita ed economista; Alexander Tkachenko, arciprete e presidente del Comitato per la filantropia, educazione civica e responsabilità sociale, Camera civica della Federazione Russa e Antonio Fallico. Modera l’incontro Mark Entin, professore dell'Istituto Relazioni internazionali di Mosca e ambasciatore della Russia a Lussemburgo (2012-2016). (segue) (Com)