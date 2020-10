Eurasia: presentata oggi a Verona la tredicesima edizione del Forum internazionale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione 7 “Nel quadro dell’attuale crisi economico-sociale è giunto il momento di dare nuovo vigore al dialogo Europa-Russia?” vedrà protagonisti: Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Donato Iacovone, presidente del consiglio di amministrazione Webuild, Roberto Antonione, segretario generale di Iniziativa Centro Europea, Sergey Karaganov, decano, Facoltà Affari Internazionali e Economia Globale, National Research University Higher School of Economics, Enrico Pazzali, presidente Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Victor Vekselberg, chairman of the board Skolkovo Foundation (Russia), e Mark Entin nel ruolo di moderatore. Dalle 14.30 si svolgerà l’ottava e ultima sessione, il panel interattivo “Ripensare i sistemi sanitari globali al tempo del Covid-19” alla quale parteciperanno: Mikhail Murashko, ministro della Salute della Federazione Russa, Anna Popova, direttore del Servizio Federale per la supervisione della protezione dei diritti dei consumatori e del benessere umano – Rospotrebnadzor, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Marina Granovskaya, Giovanni Toti, presidente Regione Liguria, Konstantin Chernov, vice direttore generale Centro Federale per la ricerca e lo sviluppo di farmaci immunobiologici M.P.Chumakov, Aleksandr Gorelov, Deputy Director for Research, Central Research Institute of Epidemiology, Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being, Evelina Zakamskaya, capo redattore del canale TV Doctor e conduttore di Russia-24 TV, nel ruolo di moderatore. Alle ore 16.00 sintesi dei lavori del forum con Aleksandr Stuglev, presidente del consiglio di amministrazione e direttore della Fondazione Roscongress (Russia) e Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia. A moderare Alessandro Banfi, Capo progetto “Ogni Mattina”, SKY Italia. (Com)