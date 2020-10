Vaccini: Pregliasco, se tutto va bene entro fine anno autorizzazione e entro 6 mesi disponibili su vasta scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diversi progetti della produzione e sviluppo dei vaccini sono verso la fine della fase di sperimentazione e, salvo intoppi dell'ultimo momento, è probabile che entro dicembre l'autorizzazione (a dare il via alla produzione, ndr) ci sarà". Lo ha detto Fabrizio Pregliasco Direttore Sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, intervenendo alla trasmissione Zapping su Rai Radio 1. " È chiaro – ha proseguito Pregliasco – che l'industrializzazione su grande scala delle dosi di vaccino necessita tempo e quindi è probabile che la disponibilità per la popolazione possa esserci come minimo tra sei mesi". Pregliasco ha però sottolineato che "in molti accordi commerciali con le aziende, c'è già stata, da parte dei governi, la disponibilità a garantire un eventuale risarcimento di dosi di vaccino che le aziende stanno producendo in questa fase clinica di sperimentazione per poter avere dei lotti non grossissimi che possano avere un immediato inizio delle campagne vaccinali".(Rem)