- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIn diretta streaming dal Teatro No'hma di Milano, il Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé interviene con un video messaggio all'evento di presentazione in Italia del Decennio 2021-2030 dedicato dalle Nazioni Unite alle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile.Per seguire e partecipare all'evento: https://decenniodelmare.it/ (dalle ore 9)Si riunisce il consiglio comunaleDiretta streaming http://milano.videoassemblea.it/ (ore 15.30)VARIEConferenza stampa online sulle novità sulla Compagnia WizzAir e la sua base di Milano Malpensa. Intervengono George Michalopoulos, CCO di Wizz Air e Andrea Tucci Vicepresidente Aviation Business Development di SeaConferenza in streaming (ore 10)Il PD Milano Metropolitana tiene una conferenza stampa sulla gestione della seconda ondata di emergenza Covid-19 a Milano Metropolitana, da parte della giunta lombarda, con documenti e dati a supporto. Intervengono la segretaria metropolitana Silvia Roggiani, il capogruppo del PD in Regione Fabio Pizzul, la consigliera regionale Carmela Rozza, il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti, il sindaco di Cesano Boscone Simone Negri, la dottoressa di medicina generale Anna Pozzi.Diretta streaming sulla pagina Facebook del PD Milano Metropolitana (https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/) (ore 12) (Rem)