Covid: Lazio, Dad al 50 per cento per scuole superiori e al 75 per cento università

- Didattica a distanza al 50 per cento per le scuole superiori con esclusione delle classi del primo anni, mentre al 75 per cento all'Università, ad eccezione delle matricole e delle attività di laboratorio. Questa una delle misure contenute in una ordinanza della Regione Lazio, già pronta e che dovrebbe essere firmata nelle prossime ore. Secondo quanto si apprende, il provvedimento per le scuole ed atenei dovrebbe entrare in vigore da lunedì.(Rer)