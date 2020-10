Calabria: Carè (Pd), vile atto intimidatorio a Costruzioni generali europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono profondamente dispiaciuto e rammaricato dell'atto intimidatorio, becero e criminale subito dalla Costruzioni generali europea srl, impresa di costruzioni che ha sede a Bivongi (Rc)". Lo afferma il parlamentare del Pd Nicola Carè. "Il gesto ignobile che ha causato il furto di tre camion, due escavatori e di un bobcat, presso il cantiere di Satriano, merita – aggiunge il deputato - il biasimo più profondo di tutta la comunità calabrese. In un momento in cui lo sdegno e la rabbia prendono il sopravvento, invito i rappresentanti dell'impresa ad andare avanti con il coraggio e l'intraprendenza che li hanno sempre contraddistinti. La Costruzioni generali europea ha prodotto risultati eccellenti sul territorio calabrese. Non è tollerabile, con simili gesti vili, ostacolare lo sviluppo della Calabria. E' impensabile che gli imprenditori possano continuare a subire vessazioni e soprusi. In virtù delle mie funzioni istituzionali cercherò di dare il mio contributo affinché vengano rafforzate le misure per garantire la sicurezza degli imprenditori. La mia incondizionata vicinanza va all'amico Francesco Carnovale, ai suoi fratelli, a tutti i familiari e a coloro i quali prestano servizio presso la Costruzioni generali europea srl".(com)