Bolivia: presidente eletto Arce, proteste contro risultato elezioni guidate da "gruppi marginali"

- Il presidente eletto della Bolivia, Luis Arce, ha descritto come “gruppi marginali” coloro che guidano le mobilitazioni di protesta contro i risultati delle elezioni del 18 ottobre, che lo hanno visto vincitore. “Sono gruppi marginali, non è una grande maggioranza perché è stato dimostrato, dopo i risultati delle elezioni, che non sono la maggioranza", ha detto Arce in un'intervista televisiva raccolta dall'agenzia di stampa boliviana “Abi”. Questi gruppi, ha detto, "non accettano i risultati, non accettano la sconfitta", che, a suo avviso, è stata "molto energica". "Siamo la maggioranza e mi dispiace che stiano ricorrendo a questo tipo di azione che ci ricorda l'ottobre dello scorso anno", ha aggiunto. (segue) (Brb)