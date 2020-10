Bolivia: presidente eletto Arce, proteste contro risultato elezioni guidate da "gruppi marginali" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Arce per parte sua ha condannato queste manifestazioni e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine a difesa dei centri di computo. "Condanniamo gli episodi di violenza che si vogliono generare, speriamo che non vadano oltre manifestazioni di dissenso e che la forza pubblica faccia il suo dovere", ha affermato Arce attraverso una nota stampa. "Siamo tranquilli, il popolo boliviano ha fatto sentire la sua voce e i boliviani hanno recuperato la democrazia dopo 11 mesi", ha aggiunto. La vittoria del Mas e di Arce è stata riconosciuta dai suoi stessi avversari già nella notte di domenica sulla base sia delle informazioni provenienti dalla rete di scrutatori di ciascun partito che dei risultati degli exit-poll, che davano la vittoria del partito dell'ex presidente Evo Morales con oltre il 52 per cento a livello nazionale. (segue) (Brb)