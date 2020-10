Covid: Regione Lazio, in arrivo altri 2.913 posti letto, 552 per terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio a breve implementazione della rete ospedaliera Covid: arriveranno 2.913 posti letto Covid, di questi 552 saranno dedicati alla terapia intensiva. E' quanto previsto in una ordinanza della Regione Lazio, già pronta e che dovrebbe essere firmata nelle prossime ore. Secondo quanto si apprende, la Regione Lazio ha avviato, inoltre, una manifestazione di interesse per individuare strutture private che possano effettuare almeno 5 mila tamponi al giorno, per incrementare la rete screening già esistente(Rer)