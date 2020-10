Covid: pronta l'ordinanza, coprifuoco anche in tutto il Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blocco della circolazione dalle 24 alle 5 da venerdì prossimo e didattica a distanza al 50 per cento per le superiori con esclusione dei primi anni, e al 75 per cento all'Università con esclusione delle attività di laboratorio e delle matricole. Queste alcune delle misure contenute in una ordinanza della Regione Lazio, già pronta e che dovrebbe essere firmata nelle prossime ore. Il provvedimento sarà valido per trenta giorni. (Rer)